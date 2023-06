In spiaggia spunta un nido del fratino

L'amministrazione comunale di Cervia, sul litorale ravennate, ha creato un'area sicura temporanea nella zona sud della spiaggia della località rivierasca (non attrezzata) dove è stato trovato un nido di specie protetta a rischio estinzione di Charadrius alexandrinus, anche conosciuto come 'fratino'.

Nelle scorse ore si sono schiuse le uova e sono nati tre pulcini.



Il provvedimento è stato preso per permettere in completa sicurezza la crescita dei pulcini e il loro involo. Il nido è stato segnalato da una villeggiante che ha contattato la 'Rete di associazioni salviamo il fratino della costa ravennate' e provveduto lei stessa, su indicazioni della Rete, a mettere in sicurezza il nido. I pulcini, tutti inanellati, sono grandi come una noce e per 28 giorni non volano: vagano sulla spiaggia sorvegliati dal genitore per alimentarsi.



In Emilia-Romagna nel 2000 erano registrate 200 coppie di fratino mentre oggi se ne contano circa 40.



Nel servizio di Samuele Amadori l'intervista a Francesca Santarella di Italia Nostra.