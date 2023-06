Incidente tra camion e tre auto: A1 bloccata in entrambe le direzioni

Un mezzo pesante e tre autovetture hanno mandato in tilt il tratto della A1 in entrambe le direzioni di marcia, compreso tra Modena Sud e Valsamoggia.

Al km 175, il camion, proveniente da Bologna, ha invaso parzialmente la carreggiata opposta e si è ribaltato disperdendo il carico. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione Terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Registrati fino a 8 km di coda in direzione Milano su corsia unica, in direzione Bologna, invece, il traffico transita su due corsie e si registrano 7 km di coda.

Dalle 13:45, il sinistro è stato risolto poco dopo le 18 con la ripresa della circolazione su tutte le corsie disponibili