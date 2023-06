Morti carbonizzati nello scontro frontale tra auto. Due vittime

Un rogo fatale, e distruttivo, al punto da rendere difficile anche l'identificazione delle vittime. Sarebbero di un ragazzo e una ragazza i corpi ritrovati carbonizzati all'interno di un'auto distrutta dopo un incidente frontale sulla strada pedemontana nei pressi di Savignano sul Panaro, nel modenese. Nessuna certezza né sui nomi né sulla provenienza dei due da parte di Carabinieri e Vigili del Fuoco che sono intervenuti immediatamente sul luogo dello scontro, alle due di notte, in via del Magazzeno sulla via verso Castelfranco Emilia, nei pressi di un grosso stabilimento produttivo di ceramica. La strada è rimasta bloccata per quasi dieci ore, fino alla mattinata inoltrata, quando è stato ripristinato il traffico regolare. Anche la dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire da parte degli inquirenti, che stanno indagando per accertare le responsabilità. L'occupante dell'altra automobile, un 27enne di Vignola, è rimasto ferito nello scontro ma non è in pericolo di vita, ed è ancora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna.