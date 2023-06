La maturità dei giovani alluvionati: "Un percorso si chiude oggi"

All'istituto alberghiero di Cervia, gli orali per una classe sono iniziati oggi.

Cinque studenti al giorno. I primi a iniziare, i primi a finire. Per gli studenti dei comuni alluvionati, niente prove scritte, solo orali.

Nella maggior parte delle scuole inizieranno lunedì, ma la decisione spetta alle singole commissioni. E all'istituto alberghiero di Cervia, una classe ha iniziato già oggi. Una generazione, quella nata nel 2004, che ha dovuto affrontare molte sfide: durante il Covid, sono stati gli ultimi a tornare in classe dopo la Dad

gli ultimi a potersi vaccinare e avere il green pass, l'alluvione li ha travolti a un mese dalla maturità.

Il servizio di Serena Biondini