Come sarà la struttura gestita dal commissario

Si stabilirà probabilmente a Bologna per lavorare meglio in raccordo con Regione ed enti locali la Cabina di coordinamento per la ricostruzione, questo il nome dato dal Governo Meloni alla struttura che sarà guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo per operare sulle zone alluvionate.

Resterà in carica 5 anni e dovrebbero esservi impiegate tra le 60 e le 80 persone provenienti da ministero dalla Difesa, protezione civile e amministrazioni locali.

Ora si attende solo l'arrivo di Figliuolo in persona ma prima ci vorrà la nomina ufficiale con la firma da parte del presidente della Repubblica: segno che si sta ancora definendo il testo del decreto legge con i dettagli sui suoi poteri e sui criteri che saranno utilizzati per finanziare i cantieri.

Stando al comunicato di palazzo Chigi il dl istituirà un fondo apposito la cui contabilità sarà gestita dal commissario. A lui la programmazione dei finanziamenti "che saranno stanziati per la ricostruzione pubblica e privata e sempre al generale il compito di portare avnati la ricognizione e l'attuazione degli interventi, anche per le più urgenti necessità".

Finiranno dunque sulla scrivania di Figliuolo anche i 6.500 cantieri per 1,9 miliardi di euro su strade, fiumi e in generale infrastrutture. Opere in gran parte da terminare prima del ritorno dell'autunno e su cui da settimane va avanti la polemica tra governo ed enti locali. Nove miliardi invece il costo stimato per la ricostruzione globale.

In attesa di leggere il testo normativo sembra chiaro che i sub-commissari, cioè i presidenti delle regioni Emilia Romagna Toscana e Marche non gestiranno direttamente il denaro, ma assieme al sindaco della città metropolitana di Bologna e ai rappresentanti di province e comuni, avranno poteri di monitoraggio e di raccordo tra commissario ed enti locali.

Servizio di avid Marceddu, montaggio di Giuseppe Di Marco