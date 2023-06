L'assessore Donini in visita alla Romagna

L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, in visita nelle zone alluvionate della Romagna per testimoniare la vicinanza e la solidarietà della Regione alle popolazioni colpite. Paolo Pini lo ha intervistato. “Non c'è mai stata un'emergenza sanitaria” - dice l'assessore - “abbiamo avuto un rischio sanitario, ora superato”.