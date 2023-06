Lavori in via Saffi: i percorsi alternativi per aeroporto e ospedale

E' partito il cantiere di via Saffi a Bologna per il rifacimento straordinario della copertura del torrente Ravone, esondato più volte nei giorni dell'alluvione. Nel tratto interessato dai lavori la strada verrà chiusa completamente e il traffico sarà deviato. Anche il precorso degli autobus subirà variazioni- la grande arteria cittadina rimarrà chiusa almeno fino ad agosto.

Inevitabili i disagi per chi viaggia. I veicoli che procedono su Via Saffi in direzione periferia hanno l'obbligo di svolta a destra in Via San Pio V, tranne i residenti, chi accede alle proprietà e attività commerciali nel tratto di Via Saffi fino al civico 63 e in Via della Secchia.

Numerose anche le linee di trasporto pubblico che subiscono variazioni. POTETE LEGGERLE A QUESTO INDIRIZZO NEL DETTAGLIO

Per raggiungere l'Ospedale Maggiore e l'area di Via Emilia Ponente/Saffi e Via Prati di Caprara questo il percorso indicato:

Viale Aldini - Via Saragozza - Via Irma Bandiera - Via Montefiorino - Via Timavo

Porta Lame - Via Zanardi - Via Casarini - Via Malvasia - Via Saffi

Porta Lame - Via Zanardi - rotatoria - Via Tanari - Via Casarini - Via Malvasia - Via Saffi

Viale Pietramellara/Via Boldrini - Via Bovi Campeggi - Via Tanari - Via Casarini - Via Malvasia

Per tutte le modifiche, il Comune di Bologna ha divulgato un video sui percorsi alternativi in base alle direzioni seguite.