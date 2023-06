Le strade del grande ciclismo scomparse per le frane

Le frane ancora non hanno finito di contarle a Mercato Saraceno, Appennino Cesenate. 7mila abitanti distribuiti in 20 frazioni, alcune ancora in parte isolate. Il disastro ha cambiato la morfologia della collina: ruscelli che prima non c'erano sono letteralmente esplosi. Foraggiare gli allevamenti resta una impresa.

E qui passa anche la "Nove colli", granfondo di ciclismo, rinviata a settembre dopo l'alluvione. Ma ora la corsa principale è quella per ripristinare le strade.

Giulia Bondi ha intervistato la sindaca, Monica Rossi