Lo sfogo di Foti: "Odio contro di me, attaccato come un assassino"

"Ci sono stati momenti di sconcerto, di pesante crisi, che in qualche modo ho saputo attraversare, tollerare". Lo dice Claudio Foti, psicoterapeuta della Hansel & Gretel, dopo l'assoluzione di ieri nel processo di appello sugli affidi in Val d'Enza, nel Reggiano. "Ho seguito le procedure della psicoterapia del trauma con riferimenti culturali precisi. La sentenza di ieri ha detto che non ci sono stati comportamenti criminosi, come ha tentato di affermare la Procura", ha aggiunto.

Poi lo sfogo: "Esistono in rete delle sacche di stupidità, di ignoranza, di odio che vengono attivate in certe circostanze. All'ufficio postale di Pinerolo, di fronte a 50 persone, sono stato attaccato come assassino. Le scuse - ha continuato - saranno gradite, ma non me le aspetto: l'obiettivo principale è far riflettere e far sì che tutto quello che è capitato non vada nel dimenticatoio".

L'intervista di Emanuela Gatti, montaggio di Flavia La Gona.