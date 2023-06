Meloni: "Tavolo guidato da Musumeci in attesa del commissario". I sindaci alluvionati: "Fate presto"

Si è concluso l'incontro a Palazzo Chigi tra il governo ed i rappresentanti istituzionali dei territori colpiti dalle alluvioni del mese di maggio. “Sarà un tavolo operativo permanente guidato dal ministro della protezione civile Nello Musumeci, in attesa del commissario” ha detto la premier Meloni, presente assieme ai vicepresidenti del consiglio Tajani e Salvini e a un'ampia rappresentanza dei ministri, una decina tra i quali quelli dell'interno, sanità, istruzione, lavoro, industria.

Per i territori alluvionati, oltre ai presidenti di Emilia Romagna, Toscana e Marche - Bonaccini, Giani e Acquaroli -, anche i presidenti delle province interessate: per l'Emilia Romagna Forli-Cesena, Ravenna, Rimini, Modena, Reggio Emilia e il sindaco della città metropolitana di Bologna. Unanime la richiesta: fare presto per la ripartenza e per la nomina del commissario.

Tema dell'incontro la quantificazione dei danni per l'avvio della ricostruzione a partire dalle strade provinciali e comunali, ferrovie, ponti, linee di comunicazione. Una prima stima parla di una cifra superiore al miliardo per le sole strade appenniniche: nel complesso l'entità dei danni solo per il comparto infrastrutturale potrebbe salire oltre i 3 miliardi di euro, ma molte frane sono ancora in movimento. Alle 18 si riunirà il Consiglio dei ministri e non si esclude che verranno presi nuovi provvedimenti a favore dei territori alluvionati.

Il servizio di Paolo Pini, montaggio di Andrea Neri.