Lo spettacolo della Mille Miglia tra entusiasmo e polemiche

Un salto indietro nel tempo, alla riscoperta della storia dell'automobile ma anche dei territori. La Mille Miglia più che storia è quasi leggenda, con oltre 400 vetture d'epoca in gara nell'edizione 2023 sul tracciato Brescia-Roma-Brescia. La tappa emiliano romagnola quest'anno ha un sapore particolare, anche perché il percorso, dopo Ferrara, ha toccato città colpite dall'alluvione come Lugo e Forlì. Non sono mancate le polemiche da parte di un gruppo di manifestanti forlivesi che con stivali e badili hanno voluto ricordare che l'emergenza non è ancora finita, ma nel complesso ha prevaldo il clima di festa.



Passaggio obbligato anche sul circuito di Imola, dove l'alluvione ha causato anche l'annullamento del gran premio di Formula 1 previsto per lo scorso 21 maggio. In serata passerella a Cervia Milano Marittima, con la sfilata delle auto ai piedi della Torre San Michele. Oggi la carovana riparte in direzione San Marino e poi verso le Marche.



Nel servizio di AndreaTedeschi (montaggio Matteo Corti) l'intervista al sindaco di Lugo Davide Ranalli.