Modigliana, i volontari che spalano ancora

A un mese dall'alluvione, sono ancora tanti i volontari da tutta Italia che arrivano in Romagna per dare una mano a chi ha subito danni. Con Samuele Amadori siamo stati a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, dove un gruppo di ragazzi ha passato il weekend rimuovendo il fango secco dal vivaio di Gianfranco e Lisa Gurini