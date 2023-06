"Non ho mai immaginato di poter affrontare una cosa così grande"

In prima linea dalla notte del 16 maggio, le prime ore dell'alluvione, gli uomini dei Vigili del Fuoco ripercorrono i momenti più difficili, i salvataggi in condizioni difficili, le richieste di aiuto che arrivavano da ogni angolo delle province colpite. Le scelte da fare. In poco tempo. Con un solo obiettivo: salvare più vite possibili.

Il servizio di Davide Calimani, con l'intervista a Davide Castellani, vigile del fuoco esperto soccorritore fluviale alluvionale