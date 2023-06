Olimpia-Virtus, disordini a fine partita: ammende per tutti e caso chiuso

Una giornata di squalifica a Teodosic e Hackett, e una anche per il campo dell'Olimpia Milano. Ma tutte sanzioni che potranno essere sostituite dal pagamento di ammende: 3mila euro per i giocatori, 12mila per la società meneghina e 500 euro a testa per i due club dovuti alle offese verso gli arbitri.

Finisce così, senza particolari condizionamenti nella serie della finale scudetto, l'episodio che ha visto al termine di gara 2 alcuni disordini tra i giocatori della Virtus e il pubblico di Milano. In particolare, due giocatori - Milos Teodosic e Daniel Hackett - si sono scagliati contro un tifoso. Secondo le ricostruzioni, un insulto avrebbe provocato la rabbia in particolare del serbo che avrebbe risposto con uno spintone. I video girati dai tifosi sugli spalti raccontano l'accaduto, nu episodio che si è concluso in pochi istanti dopo l'iniziale tensione.