Processo alla mafia nigeriana, 17 condanne

Il clan nigeriano Arobaga/Vikings era un'organizzazione di stampo mafioso che si arricchiva con estorsioni e traffici di droga. Lo ha sentenziato il tribunale di Ferrara condannando, in primo grado, 17 imputati a pene per 230 anni e 5 mesi di reclusione, raddoppiando le richieste dell'accusa e riconoscendo per tutti l'associazione mafiosa. L'organizzazione criminale venne smantellata a ottobre 2020 in un'operazione congiunta delle squadre mobili di Torino e Ferrara che portò ad una settantina di misure cautelari. Per anni la mafia nigeriana aveva dominato nella zona del grattacielo vicino alla stazione ferroviaria di Ferrara e nel quartiere Gad, imponendosi con la violenza. 22 anni di condanna sono andati ad Emmanuel Okenwa, detto dj Boogye, considerato il capo degli Arobaga, responsabile del controllo del territorio e di guerre tra clan rivali a colpi di macete. Venti anni di carcere per un'altra figura centrale, Albert Emmanuel detto Raska. “Le sentenze si rispettano” hanno commentato i difensori, annunciando appello.

Il Tribunale ha riconosciuto una provvisionale di 100 mila euro al Comune di Ferrara, che si era costituito parte civile, ed altri 5 mila euro di risarcimento ad una giovane donna nigeriana, ricattata dal clan e minacciata di morte.

Il servizio di Giorgio Maria Leone, montato da Fausto Magnani.