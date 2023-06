Il ricordo di Flavia Franzoni in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Bologna si è stretto al commosso ricordo di Flavia Franoni. In aula presente Romano Prodi, che ha ringraziato per la cerimonia che ha ricordato “non solo la persona, ma quanto la città ha fatto in modo corale. I prossimi anni non saranno anni facili, e simili esempi di coesione vanno custoditi”, ha detto il professore.

Servizio di Giorgia Porliod, montaggio di Fausto Magnani