Psicologi d'emergenza per aiutare alluvionati e soccorritori

Oltre alle vittime e ai danni materiali, l'alluvione in Romagna ha provocato anche molte ansie e paure nella popolazione colpita. Per evitare che questi normali sintomi si possano trasformare in disturbo post-traumatico da stress, la Regione - in collaborazione con le Ausl e alcune associazioni - ha messo in campo un servizio di psicologia d'emergenza.

Serena Biondini ha incontrato a Conselice (Ra) Laura Torricelli, psicologa dell'Ausl di Reggio Emilia