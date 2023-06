Ragazzo disperso nel Secchia, il padre continua a sperare. L'appello degli amici al datore di lavoro

Cammina, avanti e dietro, Moundir, il padre di Yahya. Non si dà pace, da mercoledì è sempre lì, sull'argine del Secchia, a Marzaglia nel Modenese. Vicino al fiume dove suo figlio, 18 anni, è scomparso mercoledì scorso.

Era con un amico. Che ha filmato con il cellulare l'ultimo tuffo di Yahya, prima di lanciare allarme. "Stavamo facendo un video dove fingeva di essere portato via dalla corrente. Si è tuffato tre volte. L'ultima non è più riuscita a risalire", ha detto degli inquirenti il ragazzo. Forse una sfida con l'acqua da diffondere online finita in tragedia. Lo smartphone adesso è in mano alla polizia che sta indagando.

Mentre le ricerche proseguono. Il fiume è stato deviato nel punto in cui Yahya si è lanciato, una zona dove la balneazione è vietata. E la corrente è molto forte.

Moundir non va da nessuna parte. Resta vicino al Secchia: aspetta, spera. Gli amici al suo fianco lanciano un appello al suo datore di lavoro affinché non lo licenzi ma gli conceda qualche giorno di ferie.

Nel servizio di Franz Giordano, le interviste a Vincenzo Minghelli, ispettore dei Vigili del fuoco di Modena, e a uno degli amici del padre di Yahya.