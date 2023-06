Resta in carcere il buttafuori, ha ammesso (in parte) di aver colpito Tucci

Ha ammesso di aver colpito Giuseppe Tucci con pugni al volto e al torace. Ma solo 7-8 volte, e perchè si era sentito minacciato.

E' questa la versione di Klajdi Mjeshtri, che resta in carcere.

Il buttafuori 28enne, di origine albanese ma residente a Fano, è in carcere accusato di aver picchiato a morte Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco di 34 anni deceduto dopo la rissa di sabato notte fuori dal Frontemare di Rimini.



La versione fornita nell'interrogatorio di garanzia però contrasta con quella di altri due addetti alla sicurezza del locale, dove Mjestri lavorava in nero.

Secondo la ricostruzione della squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la lite è nata perchè Tucci avrebbe infastidito la fidanzata del buttafuori. I due si sono scontrati prima all'interno poi all'esterno del Frontemare. Mentre due addetti alla sicurezza accompagnavano il vigile del fuoco nel vicolo, Mjestri li ha raggiunti e si è scagliato contro Tucci come una furia. Calci e pugni, per un minuto e mezzo, anche quando il vigile del fuoco era già crollato a terra. Una cinquantina di colpi secondo i testimoni, che hanno tentato inutilmente di fermarlo.

Sarà l'autopsia, domani, a chiarire numero ed entità delle lesioni.

"E' assurdo morire così" ha detto l'avvocato della famiglia di Tucci, che ieri ha acconsentito alla donazione degli organi.

Il servizio di Serena Biondini.