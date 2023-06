Riapre parzialmente il cimitero a ventisette giorni dall'inondazione

Un timido ritorno alla normalità, anche se parziale. Il cimitero di Faenza ha riaperto i cancelli per far entrare i parenti dei defunti, che ormai da 40 giorni aspettavano di tornare a rendere omaggio ai loro cari. Qua il fiume Lamone è esondato entrando direttamente nel camposanto, costruito lungo uno dei suoi argini. Due chiostri su quattro sono stati riaperti e il 20% della struttura è ora accessibile. La società Azimut, come ha confermato l'amministratore delegato Stefano Di Stefano, sta lavorando per liberare il resto della struttura dal fango, e ha già previsto ulteriori aperture per lunedì prossimo. Tante le persone che dovranno quindi ancora aspettare per poter rendere omaggio ai propri cari, nonostante il grande impegno degli addetti ai lavori.