Riccione, il Tar annulla le ultime elezioni amministrative

A portare il Tar dell'Emilia-Romagna alla decisione di annullare la vittoria del centrosinistra e del sindaco Daniela Angelini a Riccione è "l'oggettiva e acclarata presenza di irregolarità elettorali reiterate in quasi tutte le Sezioni, alcune delle quali talmente gravi e macroscopiche da non consentire di pervenire alla necessaria valutazione di affidabilità e di piena corrispondenza del risultato elettorale alla volontà degli elettori, principio questo da ritenersi fondante dello Stato democratico". Questa in sintesi la motivazione riportata nel testo della sentenza che accoglie il ricorso presentato dopo le elezioni del 2022 dalla Lega, in particolare da Elena Raffaelli, Andrea Bedina e Roberto Gennari.

Non solo, le irregolarità riscontrate nello scrutinio dei voti per i giudici hanno avuto un peso determinante sui risultati: a fronte di queste "avuto riguardo alla specificità della tornata elettorale di cui trattasi - in cui il candidato sindaco Daniela Angelini è stata eletta al primo turno con uno scarto di soli 48 voti, con cui ha raggiunto la quota del 50% più uno dei voti così da evitare il ballottaggio - il Collegio non può che pervenire alla conclusione dell'annullamento complessivo delle elezioni, non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle irregolarità commesse". Infatti, "è del tutto irrilevante che le stesse dipendano dall'inesperienza dei presidenti e segretari dei seggi- prosegue il testo- piuttosto che da un vero e proprio intento fraudolento". In conclusione, quindi, "il ricorso va accolto- conclude la sentenza- disponendosi il complessivo annullamento delle operazioni elettorali come indicate in epigrafe, ivi compresa la proclamazione del sindaco al primo turno".

La sindaca risponde: “Continuiamo a lavorare. Ci rivolgeremo al Consiglio di Stato”.

Ora la decisione è nelle mani del prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano. La legge prevede che debba nominare un commissario in attesa che si pronunci il secondo grado di giudizio, il Consiglio di Stato. Nel caso in cui venga confermata la sentenza del Tar, probabilmente a Riccione si tornerà a votare a giugno del 2024, in occasione delle Europee.

Il servizio di Agnese Licata, con l'intervista a Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna