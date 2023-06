Riccione, primo weekend da Comune commissariato

Primo weekend da Comune commissariato a Riccione, in provincia di Rimini. Dopo che il Tar ha annullato le elezioni per irregolarità negli scrutini, sono tante le incognite per chi vive di turismo e si trova senza sindaco all'inizio dell'estate. Intanto, dopo un inizio difficile dovuto alle ripercussioni dell'alluvione, gli alberghi e le spiagge cominciano a riempirsi con gruppi di pensionati in vacanze sociali e turisti dal resto della regione e dal nord Italia.

Nel servizio di Serena Biondini le interviste a Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi Riccione, e Diego Casadei, presidente della Coop. Bagnini Riccione