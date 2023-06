Ricostruzione e commissario, ancora polemiche

Nel corso del tavolo permanente per la gestione dell'emergenza sulla alluvione in Emilia-Romagna che si è insediato ieri a Palazzo Chigi "ho detto che il governo non e' un bancomat. Questa frase l'avrebbe dovuta dire anche qualcuno 10 anni fa se volevamo evitare la condizione in cui ci troviamo in Italia in tema di sicurezza del territorio". Lo ha ricordato in un'intervista il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.



Parole che hanno scatenato la rabbia dei sindaci convocati ieri a Roma.



Nel servizio di David Marceddu (montaggio Andrea Neri) le interviste ai sindaci di Ravenna Michele De Pascale e Cesena Enzo Lattuca, oltre a quella del presidente della Regione Stefano Bonaccini.