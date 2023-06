Russell Crowe: "Il mio concerto per gli alluvionati"

“Siamo molto tristi per l'alluvione devastante che ha colpito l'Emilia-Romagna”. Inizia così, in italiano, il video pubblicato su Twitter da Russell Crowe. L'attore neozelandese - famoso per il suo ruolo da protagonista ne “Il Gladiatore” - ha anche una band, che sarà in concerto a Bologna il 27 giugno al teatro Comunale Nouveau in piazza della Costituzione.

Nel video, insieme a uno dei suoi musicisti, il divo annuncia che i ricavi dello show saranno donati alle vittime. “Unisciti a noi, riempiamo ogni sedile”, conclude Crowe sempre in italiano.