"S-Macchiati", la moda che aiuta gli alluvionati

Moda e solidarietà si sono unite nel weekend del 17 e 18 giugno a Massa Lombarda, nel Ravennate, grazie all'iniziativa “S-Macchiati”. Circa 200 capi del negozio Mazzini di Lugo, danneggiati dall'alluvione, sono stati messi in vendita per aiutare le scuole di alcuni paesi dei dintorni: la frazione massese di Fruges, Conselice e Sant'Agata sul Santerno. I pezzi in vendita sono diventati poi duemila, perché eccezionalmente Attilio Mazzini ha aperto i suoi sterminati archivi di ricerca, selezionando alcuni pezzi vintage della sua collezione.

Lo ha intervistato Giovanna Greco, insieme alla figlia Benedetta Mazzini