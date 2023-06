Scoperto l'autore delle minacce a don Mattia Ferrari

Un uomo con stretti rapporti sia con le milizie libiche che con le istituzioni europee, e un nome - Robert - e cognome identici a quelli di una persona che lavora per l'agenzia Frontex: è lui, secondo gli attivisti di Mediterranea Saving Humans che hanno messo in piedi un team investigativo, l'autore delle minacce a don Mattia Ferrari, il giovane sacerdote modenese schierato a fianco dei migranti, e che denuncia da tempo le violenze dei lager libici. Le intimidazioni sono partite da un profilo twitter, ‘rgowans’, una sorta di portavoce della mafia libica.

Nel suo passato ci sono incarichi nella guardia costiera canadese e come assistente di europarlamentari; sul suo profilo ha pubblicato anche documenti militari top secret. Per questo, chiede don Mattia, occorre indagare ancora sui suoi legami. Il nome dell'uomo ora è in possesso della procura di Modena.

E a dover dare delle risposte, per Don Mattia e Saving Humans, è naturalmente anche Frontex.

Nel servizio di Virginia Novellini, montato da Matteo Corti, l'intervista a don Mattia Ferrari.