Spaventoso incidente in autostrada: tir e auto a fuoco

Fiamme alte e fumo bloccano per ore l'autostrada, ma per fortuna tutti gli automobilisti coinvolti n on hanno riportato ferite gravi.

Spaventoso incidente in direzione sud della A1, all'altezza di Sasso Marconi, intorno alle 20 di domenica 12 giugno. Un camion di trasporto oggetti e un'autovettura si sono scontrati violentemente.

Nell'urto, si è scatenato un incendio tra il mezzo pesante e quello più leggero. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia, gli operatori di Autostrade e i soccorritori.

Per domare le fiamme è stato necessario un lungo intervento soprattutto sul tir. Lunghi incolonnamenti al traffico, rimasto bloccato per più di due ore nella direzione di marcia coinvolta. (video di Paolo Tecchi)