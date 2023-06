Stop ai sorvoli sulla città, non alle attività dell'aeroporto

Nessuno stop ai voli dalle 23 alle 6, ma una loro rimodulazione che darà sollievo alle orecchie dei bolognesi. Questa la conciliazione trovata al tavolo convocato dai Ministeri dei trasporti e dell'ambiente dopo la pressante richiesta del sindaco Lepore di fermare decolli e atterraggi notturni per far dormire sonni estivi più tranquilli, soprattutto ai residenti nel quartiere Navile, a ridosso del Marconi. Nell'annunciare la nuova procedura in vigore dal 19 giugno il presidente dell'aeroporto Postacchini ha però precisato che non si tratta di un sì al diktat del Comune, fra l'altro azionista della società di gestione dello scalo.

In pratica dalle 23 alle 6 del mattino nel cielo sopra la città si potrà volare solo per problemi meteorologici o di sicurezza e tutti gli aerei decolleranno non più verso Bologna ma verso Modena, continuando ad atterrare provenendo da Modena, e su una pista dalla capacità dimezzata. Il tutto senza sostanziali impatti sugli orari estivi delle compagnie di bandiera e low cost e neppure sul settore dei cargo. Se risulterà efficace la misura diventerà permanente a settembre, quando anche di giorno scatterà una nuova procedura di decollo antirumore con virata anticipata da 800 a 500 piedi.



Nel servizio di Nicola Zanarini (montaggio Matteo Cotugno) l'intervista a Enrico Postacchini, presidente del Marconi.