"Luci per Ustica", il nuovo documentario sulla strage al Biografilm Festival di Bologna

Al Biografilm Festival di Bologna è stato presentato il documentario "Luci per Ustica" di Luciano Manuzzi, coprodotto da Rai Documentari.

Si tratta di un lavoro dedicato alla vicenda storica, civile e artistica della strage di Ustica. Il 27 giugno del 1980 il DC9 Bologna-Palermo fu abbattuto nei cieli sopra il Tirreno. 81 persone persero la vita e i loro parenti hanno combattuto per una verità giudiziaria di quel disastro. Il titolo “Luci per Ustica” si riferisce alle lampadine installate dall'artista Christian Boltanski nel "Museo per la memoria di Ustica" a Bologna, in ricordo, appunto delle vittime.