Temporali violenti nel reggiano

Nel Comune di Baiso un temporale particolarmente intenso ha causato il crollo di un albero su alcune macchine parcheggiate in località Roteglia con seri disagi alla circolazione sulla SR486 e SP19, su queste due strade il flusso d’acqua e fango soprattutto impedisce ai veicoli di proseguire. Non sono stati segnalati feriti.

Le pattuglie in circuito delle stazioni di Baiso Castellarano e del nucleo radiomobile di Castelnuovo Monti stanno intervenendo per la viabilità e per eventuali interventi di soccorso. È stato richiesto intervento Vigili del Fuoco.