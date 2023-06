Divieti di balneazione e pesce azzurro lontano dalla costa, effetti dell'alluvione nell'Adriatico

Rientrato anche l'ultimo stop ai bagni in Adriatico (interessava una decina le località soprattutto nel Ravennate). Ma i divieti di balneazione a intermittenza sono uno degli effetti dell'alluvione di maggio. Secondo gli studiosi sono “processi fisiologici”. Ci sono però aspetti sorprendenti, come sottolinea Attilio Rinaldi, presidente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico: “I pescatori segnalano uno stato di sofferenza della vongola. Il pesce azzurro poi è sparito. Non è morto, ma si è allontanato dalla costa”.

Il servizio di Samuele Amadori