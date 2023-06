Percorsi alternativi per aggirare le frane

La ripresta post-alluvione è ancora lunga e complessa, soprattutto in montagna.

Siamo andati in Appennino, nella valle del Santerno per vedere come si lavora per riparare i danni provocati dalle frane. Soluzione provvisorie in attesa dei fondi per realizzare interventi strutturali.

Il servizio di Francesco Rossi con le interviste a Beatrice Poli (sindaca di Casalfiumanese) e a Gabriele Meluzzi (sindaco di Fontanelice)