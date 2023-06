Prodi ai giornalisti: "Siete stati molto affettuosi"

Il professor Romano Prodi ha voluto ringraziare i giornalisti, molti dei quali lo seguono da tempo, per la loro partecipazione al lutto che lo colpito, per la moglie della moglie Flavia Franzoni. "Siete stati molto affettuosi, grazie", ha detto l'ex premier ai cronisti che lo attendevano sotto casa e ha stretto le mani a tutti. Prodi in mattinata si era allontanato a piedi, accompagnato dalla portavoce Roberta Zampa, e si era diretto verso piazza Santo Stefano. Quando è tornato in casa era accompagnato anche dal figlio maggiore, Giorgio.