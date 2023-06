In piazza a Bologna per difendere la sanità pubblica

Sit in dinanzi al Nettuno a Bologna. La protesta per una sanità che non garantisce le condizioni di lavoro necessarie per curare e le risposte necessarie ai bisogni di cura dei pazienti.

Nel servizio di Francesco Rossi, montato da Dario Collina, le voci dei rappresentanti di sindacati e associazioni: Deanna Cangini (anestesista Aaroi-Emac), Dario Antichi (Nursind Bologna), Cristian Ruiu (Uil Fpl), Francesca Testoni (direttrice Ageop Ricerca)