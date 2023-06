Riapre la mostra "L'arte e la moda"

L'Emilia Romagna ferita riparte, anche dai luoghi della cultura. Al Museo civico San Domenico di Forlì riapre la grande mostra "L'arte della moda". In esposizione 170 opere d'arte: Tintoretto e De Chirico, Matisse e Canova, Lega e Boldini, 110 abiti originali, che incantano, per ricchezza e manualità e creatività. Questo è quello che indossò Romy Schneider nel film di Luchino Visconti Ludwig.

La moda dipinta, ritratta, scolpita. La moda che, guardando al passato e immaginando il futuro, racconta la contemporaneità. L'abito come segno di potere, di ricchezza, o di protesta. Le opere dalla mostra, visitabile fino al 2 luglio, arrivano da musei, collezioni private, atelier degli stilisti.



Nel servizio di Anna Maria Cremonini l'intervista al curatore Gianfranco Brunelli