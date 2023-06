Trapianti, interventi e terapie: le mille vite del sangue donato

3 milioni e mezzo in Italia, 215 mila le unità di sangue raccolte nel 2022 in Emilia Romagna. Che si pone, così, tra le regioni virtuose. Autosufficiente e, anzi, in grado di fornire sangue ad altre regioni in difficoltà. 140mila i donatori emiliano romagnoli. Un gesto altruistico, ma che permette anche al donatore di controllare periodicamente il suo stato di salute.

E in vista dell'estate, la regione rinnova l'appello alla donazione, prima di partire per le vacanze. Testimonial Paolo Cevoli.

Nel servizio di Francesco Rossi (montaggio Angelo Gorizzizzo) le voci di alcuni donatori e le interviste a Luciano Signorin, presidente Fidas Bologna, e a Maria Vittoria Riontina della Medicina Trasfusionale Ausl Bologna.