Due trombe d'aria in pochi giorni nel ferrarese

Un enorme vortice che si è sviluppato in quota per poi abbattersi a terra spazzando via quello che incontrava. E' la tromba d'aria che ha colpito Valle Giralda nel comune ferrarese di Codigoro. Un fenomeno violento. Sono bastati pochi minuti per sradicare decine di grossi alberi. A subire i danni maggiori sono state alcuni abitazioni, con le finestre distrutte, fortunatamente senza feriti. La forza del vento ha scoperchiato un capannone utilizzato per mezzi agricoli. Tante le automobili colpite dai detriti. Tranciati anche i cavi Enel per la fornitura di energia, ripristinati dopo alcune ore. Nelle campagne la tromba d'aria ha devastato i campi di cereali e spazzato via i nylon delle serre di cocomeri e meloni.

E' il secondo fenomeno di questo tipo che si abbatte in pochi giorni nel basso ferrarese. A Lagosanto, appena una settimana fa, una tromba d'aria aveva distrutto i campi coltivati a fragole. Il maltempo non dà sosta. La Protezione civile ha diramato per l'Emilia-Romagna una nuova allerta gialla con piogge intense e temporali. Servizio di Giorgio Maria Leone, montaggio di Emanuele Righi