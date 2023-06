Tutto pronto per i fan di Vasco, è il giorno del soundcheck. Mancano 24 ore alla data zero del tour del rocker modenese. E intanto il popolo del Komandante è sempre più numeroso a Rimini. Un vero e proprio accampamento vicino allo stadio. Sono circa 16mila i fan di Vasco attesi per le prove generali, un evento esclusivo e gratuito, riservato solo agli iscritti al Blasco fanclub che si sono prenotati entro la mezzanotte di ieri. Circa 24mila, invece, quelli attesi per domani. Il suo è il primo concerto dell'estate, il più atteso a Rimini. All'inizio della serata sui megaschermi saranno trasmesse le immagini dell'alluvione che ha distrutto la Romagna e Vasco dedicherà un pensiero alle popolazioni colpite: “Portiamo un po' di gioia, solidarietà ed energia all'Emilia Romagna ferita, terra straordinaria di gente fiera ed orgogliosa. Che non molla mai! Siete fantastici, ce la farete tutti”.

Il loro entusiasmo nelle interviste raccolte da Serena Biondini