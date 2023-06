Ventenne morto a Ponte Dell'Olio: c'è un secondo indagato

C’è un secondo indagato per omicidio volontario per la morte del 20enne Enriko Aliaj, il giovane deceduto per un colpo di pistola sparato il due giugno scorso a Pontedellolio. Si tratta dell’altro amico di 17 anni, che si trovava nell’appartamento insieme alla vittima e al fratello 18enne (già indagato) al momento dello sparo. Nei suoi confronti procede per competenza la Procura dei Minori di Bologna.

Il servizio di Antonio Boschi