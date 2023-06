Virtus, Scariolo: "Pronto a restare, anche con un budget inferiore"

A quattro giorni dalla sconfitta nella finale scudetto con Milano è tornato a parlare Sergio Scariolo. Il coach della Virtus Bologna ha confermato che rispetterà il contratto in scadenza fra un anno e si è detto disponibile a un prolungamento, e anche a una revisione al ribasso dell'ingaggio visto che la prossima stagione il club bianconero dovrà contenere il budget su richiesta dell'Eurolega, che giovedì dovrebbe rendere ufficiale l'invito alla Segafredo per una o due edizioni della competizione. Sicuri gli addii di Jaiteh e Mannion, il tecnico bresciano non si è sbilanciato sui rinnovi di Teodosic, Belinelli e Cordinier.

Nella sede dell'Arcoveggio Scariolo ha definito positivi il suo biennio a Bologna e la stagione appena conclusa con tre finali e la vittoria della Supercoppa. Nelle immagini un passaggio conferenza stampa del coach virtussino.