Zaki si laurea mercoledi. In video collegamento

L'appello che Patrick Zaki aveva lanciato, con la speranza di poter tornare in Italia con un permesso per laurearsi in presenza all'università di Bologna, non ha, almeno finora, avuto risposta. E dunque mercoledì prossimo lo studente egiziano parteciperà all'atto conclusivo del master in studi di genere - che frequentava prima dell'arresto - in videocollegamento dall'Egitto.

Il servizio di Lucia Voltan, montato da Andrea Neri