Zuppi oggi incontra Kirill. E a Bologna una veglia (laica e religiosa) per la pace

L'ultima giornata della missione di pace del cardinal Zuppi a Mosca prevede un colloquio con il patriarca ortodosso, interlocutore insidioso visto che Kirill ha sempre sostenuto le scelte belligeranti di Putin. Ed è slittata a oggi anche la messa che l'inviato di Papa Francesco celebrerà nella Cattedrale cattolica della capitale russa. Intanto ieri il presidente della Cei si è incontrato con i cinque vescovi cattolici della Russia nella sede della nunziatura di Mosca. Quindi è stato ricevuto al Cremlino dal consigliere per la politica estera di Putin, Yuri Ushakov, con cui ha discusso delle possibili vie per una soluzione politica e diplomatica alla guerra. Uno sforzo che Mosca assicura di apprezzare. Nessuna conferma ufficiale sui contenuti dell'incontro, in cui con ogni probabilità però si è affrontata anche la delicata questione dei bambini deportati in Russia dall'Ucraina, visitata da Zuppi a inizio mese.

E ieri sera a Bologna a sostegno della missione moscovita dell'arcivescovo si sono tenute due veglie, al confine tra mondo laico e cattolico.

