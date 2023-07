Il premio Oscar Nicola Piovani protagonista di un concerto alla Rocca Sforzesca

E' la natura l'ispirazione di "Tre fenomeni", la nuova opera del compositore, pianista e direttore d'orchestra Nicola Piovani. Quella stessa natura che mosse Vivaldi a ideare i tre concerti "La notte", "Il gardellino" e "La tempesta di mare". Da qui è partito il musicista premio Oscar per la nuova partitura in tre parti "Eclissi lunare", "La tortorella" e "Lo tsunami", come tributo al Prete Rosso"Tre fenomeni" è stata eseguita alla Rocca Sforzesca di Imola in prima assoluta nell'ambito dell'Emilia-Romagna Festival. Piovani - insieme al direttore stabile Giuliano Carella - ha diretto l'orchestra "I Solisti Veneti". Al loro fianco il flauto di Massimo Mercelli, fondatore e direttore artistico del festival

