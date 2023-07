A Bo-Noir, le 54 ferite di Federico Aldrovandi

Era il 25 settembre 2005. Federico Aldrovandi moriva, poco lontano da casa, a Ferrara, durante un controllo di polizia.

Una vicenda conclusa, dal punto di vista giudiziario, con la condanna di quattro poliziotti a 3 anni e 6 mesi di reclusione per "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi".

Una storia ripercorsa a Bologna, in piazza San Francesco, per la rassegna "Bo-noir". Una serata, condotta dal giornalista Stefano Tura, tra parole, musica e immagini per raccontare "Le 54 ferite di Federico Aldrovandi", tante furono le lesioni riscontrate sul corpo del ragazzo.

Sul palco il padre di Federico, il giornalista Filippo Vendemmiati, autore di un docufilm sul caso premiato col David di Donatello, e l'avvocato Fabio Anselmo, legale della Famiglia Aldrovandi.

