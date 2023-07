Addio a Vittorio Prodi, ex parlamentare europeo e presidente della provincia

Come in tanti nella sua famiglia aveva tre passioni: lo studio, nel suo caso della fisica, la bicicletta e la politica. All'ultima aveva dedicato gran parte degli ultimi trent'anni. Vittorio Prodi si è spento a Bologna dopo una lunga malattia. Era nato 86 anni fa a Reggio Emilia: lascia la moglie e quattro figli.

Dopo una militanza nella Azione Cattolica, nel 1993 insieme a Mario Segni è tra i fautori della riforma per il sistema elettorale maggioritario. Nel '95 poi è il primo presidente eletto direttamente dai cittadini alla provincia di Bologna. Candidato nelle file del Partito popolare, erede della Dc, fu anche il primo non comunista né socialista alla guida di Palazzo Malvezzi, seppur parte della grande alleanza di centrosinistra. Una prova generale della alchimia politica che un anno dopo avrebbe portato suo fratello minore Romano a Palazzo Chigi.

Il lascito simbolico più importante dei due mandati di Vittorio Prodi è la fondazione della Scuola di pace di Montesole a Marzabotto, sui luoghi dell'eccidio nazifascista: un seme di fratellanza tra i popoli dell'Europa.

L'Europa rimane al centro del suo impegno, dopo nove anni alla guida della amministrazione provinciale: nel 2004 Vittorio sbarca al parlamento di Strasburgo con la coalizione Uniti nell'Ulivo, nel 2009 poi sarà rieletto col Pd, sostanzialmente la stessa che due anni dopo avrebbe riportato a Palazzo Chigi il fratello. Qui sarà membro della Commissione parlamentare per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e si occuperà anche di diritti umani.

Per Romano Prodi un altro lutto a un mese e mezzo dalla morte improvvisa della moglie Flavia Franzoni. Alla famiglia le condoglianze di tutto il mondo politico italiano da sinistra a destra.

