Al via il capodanno dell'estate

Al via la notte rosa. Nei 110 km di spiaggia oltre 100 eventi nei 26 comuni coinvolti.

Dalla “Fluo Run” a Ferrara a “Un Mare di Rosa in Riva” sulla spiaggia di Rimini, passando per i grandi concerti nelle piazze.

La Romagna e il Ferrarese sono un grande palcoscenico con concerti gratuiti con i nomi più celebri della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli che tingeranno di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti, da Comacchio a Cattolica, attraverso le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara.

Tra gli appuntamenti musicali, ieri sera (venerdì 7 luglio) Clementino è stato protagonista a Comacchio, Le Vibrazioni a Gatteo, Shade, Riki e Alfa sul palco di Cesenatico. A Misano Adriatico Irene Grandi, Orietta Berti in scena a Cattolica. In piazzale Fellini secondo appuntamento con i successi di TIM Summer Hits. E a mezzanotte tutti con il naso all’insù per il grande spettacolo pirotecnico.

E stasera (sabato 8 luglio) il Capodanno dell’estate torna con i grandi concerti gratuiti nelle piazze e nelle arene.

A Ferrara la musica di Paul Kalkbrenner e l’apertura straordinaria del Castello Estense. A Comacchio in scena gli anni Ottanta con Ivan Cattaneo, Johnson Righeira, Tracy Spencer e i Rockets. Sul palco di Marina di Ravenna arriva LDA. E ancora: Extraliscio a Bagno di Romagna e Federica Carta a San Mauro Pascoli. Carmen Consoli a Riccione e il terzo appuntamento con Tim Summer Hits a Rimini.

E alle prime luci dell’alba i concerti al sorgere del sole per dare il benvenuto al nuovo giorno