Alluvione, Calderone: "Pagate prime indennità ai lavoratori, entro il 10 luglio le altre"

La giornata conclusiva del festival del lavoro ha visto sul palco di Bologna l'intervento della ministra Marina Calderone. “Ho affrontato l'emergenza delle zone alluvionate - ha detto - pensando alle tante chiamate disperate che ricevevo durante il lockdown; per questo il primo decreto del 2 giugno prevede 900 milioni per sostenere aziende, dipendenti e lavoratori autonomi. Ieri sono andate in pagamento 8.500 indennità. Entro il 10 luglio saranno pagate tutte le richieste”.

No al salario minimo per decreto, sì ad accordi sindacali e di categoria, ha poi aggiunto la ministra. D'accordo anche il segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra, che sui fondi per l'alluvione invita aziende e lavoratori a presentare le domande: “Solo così - afferma - si riuscirà a quantificare le reali necessità”.

Sul palco anche il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami per parlare dell'impegno del governo nel ripristinare le infrastrutture nelle aree alluvionate. Sul fronte dell'istruzione, è stato invertito il flusso della fuga dei cervelli all'estero, dice la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. E sulla carenza di personale per le professioni mediche, firmato un decreto per aumentare i posti disponibili: “30mila posti in più in sette anni per le facoltà di Medicina”, precisa.

In videocollegamento il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto parla del pnrr, ricorda che scadrà nel giugno 2026 e afferma: “Per la terza tranche di finanziamenti, chiesti solo da Italia, Grecia e Spagna, bisogna apportare alcuni cambiamenti di rotta sugli obiettivi, serve realismo”.

Il servizio di Paolo Pini (montaggio di Marco Sermenghi)