Alluvione, quasi tutta distrutta la ciclovia del Santerno

Alcuni tratti sono scomparsi, erosi dalla furia del fiume durante l'alluvione. Ma i danni sono evidenti lungo quasi tutto il percorso della ciclovia del Santerno, nell'Imolese. Un percorso di 44 chilometri, inaugurato esattamente un anno fa, che va da Mordano a Castel del Rio, passando per Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice.

Un tracciato da percorrere in bici o a piedi, che ora è in gran parte chiuso per sicurezza. Resta agibile solo un tratto da Imola a Casalfiumanese. Per riaprirla tutta, secondo le stime del Nuovo Circondario Imolese, servono lavori per un milione e mezzo di euro.

Il servizio di Roberta Castellano