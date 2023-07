Anno record per le macchine da confezionamento. Il 62% del fatturato nella packaging valley

Vola la packaging valley dell'Emilia-Romagna, che realizza il 62% del fatturato del settore. Nel 2022 il comparto delle macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio ha registrato un fatturato di 8 miliardi e 537 milioni di euro, più 3,6% rispetto al record dell'anno precedente.

L'assemblea dei costruttori, che si è tenuta a Baggiovara, nel Modenese, guarda al futuro con moderato ottimismo. Bene la differenziazione del packaging, sempre più orientato alla green economy, ma no a posizioni demagogiche, dice il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, che poi critica il vicepresidente della commissione europea Timmermans: “le sue solo posizione ideologiche, non si può pensare al packaging solo con materiali di riuso e non di riciclo, troppo rischioso per l'economia in un Paese come l'italia che è già al 73% di riciclo”.

Il comparto delle macchine automatiche per il packaging comprende più di 600 aziende con 37mila. L'export punto di forza con il 77% del fatturato, ma è il mercato interno a vedere la crescita maggiore (+10,6%); settore alimentare e bevande trainanti con il 56% del totale. Rallentamento dell'economia mondiale e calo degli investimenti preoccupano il settore. “Il governo incentivi l'innovazione” è l'appello dei costruttori Ucima.

Nel servizio di Paolo Pini le interviste a Bonomi, all'imprenditore e presidente di Nomisma Maurizio Marchesini e a Riccardo Cavanna, presidente Ucima