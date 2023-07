Antigone: "Condizioni carcerarie migliorabili anche in Emilia-Romagna"

Le condizioni di vita negli istituti di pena hanno ampi margini di miglioramento anche in Emilia-Romagna, come si evince dall'ultimo rapporto di Antigone, associazione attiva per i diritti e le garanzie nel sistema penale, relativo al 2022. Il problema dell'occupazione oltre la capienza delle celle, cronico in Italia, tocca anche la nostra regione dove il tasso di affollamento reale è in linea con la media nazionale del 119%, ma cresce notevolmente a Bologna e Ferrara. Dei dieci penitenziari emiliano-romagnoli, quattro sono stati costruiti prima del 1980, fra cui due addirittura prima del 1900. In otto su dieci è garantito lo spazio minimo calpestabile di 3 metri quadri a persona, solo sei garantiscono acqua calda e doccia nelle celle, mentre sette su dieci dispongono di riscaldamento. Per quanto riguarda gli spazi comuni, tutti hanno luoghi per la socialità, per la scuola e aree verdi per i colloqui, in alcune mancano palestre e campi sportivi, tre su dieci non hanno spazi per le lavorazioni. Dato, quest'ultimo, pari alla media nazionale.